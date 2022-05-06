Ramazanda diplomasi yoğunluğu: Mescid-i Aksa ve Ukrayna mesaisi​

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanda birçok konuda yoğun diplomasi yürüttü. Guterres ile biri kabul olmak üzere 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile 2, diğer liderlerle birer kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda da 17 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Ramazan kapsamında ilk olarak 1 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 Nisan’da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi gün Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

PUTİN İLE 3 GÜNDE 2 GÖRÜŞME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 7 Nisan’da, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’le 10 Nisan’da, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif’le 12 Nisan’da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Nisan’da Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile tekrar bir görüşme yaptı.

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İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden ihlallerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

22 Nisan’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Nisan’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 26 Nisan’da yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Ramazan’daki üçüncü görüşmesini 28 Nisan’da yaptı.

İFTAR BULUŞMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan’da birçok gruba iftar verirken Mehmetçik ve yetim çocukların yanı sıra çok sayıda aile ve öğrencinin sofrasına da misafir oldu.

17 LİDERLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 17 ülke lideriyle de telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Salman bin Abdülaziz Al Saud

Suudi Arabistan’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud’un davetlisi olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

İki gün süren ziyaret kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirildi, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan’da BM Genel Sekreteri Guterres ile Ramazan’daki dördüncü görüşmesini telefonda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.

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Macron’a Ukrayna telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Türkiye olarak Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan ayrıca görüşmede, Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron’u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan öte yandan, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.