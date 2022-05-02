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Gündem Ramazanın raporu hazırlanacak
ANKARA

Ramazanın raporu hazırlanacak

Ramazan ayı boyunca yoğun bir saha çalışması gerçekleştiren AK Parti, tüm bunları rapora dökecek.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Ramazanın raporu hazırlanacak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ramazan ayı boyunca toplumun farklı kesimleriyle iftarda bir araya gelirken, AK Parti teşkilatları da yoğun iftar programları düzenledi. AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ramazan boyunca 5 milyon haneye konuk oldu. Yine 10 bin 40 mahallede sahurlar yapıldı. Bir ay boyunca yoğun bir saha çalışması gerçekleştiren AK Parti, tüm bunları rapora dökecek. Teşkilat Başkanlığı’nın, teşkilatlardan gelecek “Saha çalışmaları değerlendirme raporları”nı tek bir çatı altında toplayacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı belirtildi.

Bu kapsamda ekonomi ve siyasal gelişmeler, kültürel/toplumsal olaylar, sosyal medya gündemi gibi alanlarda vatandaşın nabzı rapora yansıtılacak. Ayrıca vatandaşların beklenti ve talepleri de raporda anlatılacak. Hazırlanacak bu rapor doğrultusunda da eksikliklerin giderilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılacak. Öte yandan, AK Parti’nin önümüzdeki süreçte yeni bir saha çalışması da başlatacağı öğrenildi. Buna göre, Genel Merkez’den görevlendirilecek 40 grup, tüm Türkiye’yi gezerek, vatandaşın nabzını tutacak. Yine yapılan bu çalışmalarla 11.5 milyon olan üye sayısının 12.5 milyona çıkarılmasının hedeflendiği de belirtildi.

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