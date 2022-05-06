Gündem Rambo Okanın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar
İSTANBUL

Rambo Okan'ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar

Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler'in indirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
​Rambo Okanın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar
Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olmayı 30 Nisan Cumartesi günü garantileyen Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştı.

Gözaltına alınan Okan Güler, Trabzonspor bayrağının iplerini kestiğini itiraf etti. Güler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
OYNAT 00:17
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Güler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Rambo Okan'ın bayrağın iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alındı
SPOR
Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken gözaltına alındı
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