Rambo Okan'ın köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar

Dünya

Amerika'da skandal ırkçılık : Siyahi olmak sarılığın belirtisi

Amerikan Pediatri Akademisi şu anda siyahi olmayı ciltte ve gözlerde sararmaya neden olan durum için bir risk faktörü olarak listeliyor ancak akademi, 'ırk temelli' bu maddeyi temizlemenin bir parçası olarak yirmi sayfalık kılavuzu gözden geçirdiğini ve onu mümkün olduğunca bu yıl içinde kullanımdan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.