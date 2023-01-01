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Ravza Kapalı Pazar Alanı yenileniyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ravza Kapalı Pazar Alanında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:54 . 17/01/2023 Salı
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İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve Pazar esnafının kışın soğuğundan yazın sıcağından korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alış veriş yapmaları için Ravza Caddesinde hizmete almış olduğu kapalı Pazar alanında yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, 2000 metrekare alan üzerine kurulu pazar alanı, aşırı rüzgar alması nedeniyle membran malzemeyle çevrilecek. Pazar alanının denetim ve hijyenik ortamının sağlanması için zabıta odası yapılacak. Esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bay-bayan wc, abdest alma yeri ile mescit yapılacak.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve Pazar esnafının kışın soğuğundan yazın sıcağından korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alış veriş yapmaları için Ravza Caddesinde hizmete almış olduğu kapalı Pazar alanında yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, 2000 metrekare alan üzerine kurulu pazar alanı, aşırı rüzgar alması nedeniyle membran malzemeyle çevrilecek. Pazar alanının denetim ve hijyenik ortamının sağlanması için zabıta odası yapılacak. Esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bay-bayan wc, abdest alma yeri ile mescit yapılacak.


İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve Pazar esnafının kışın soğuğundan yazın sıcağından korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alış veriş yapmaları için Ravza Caddesinde hizmete almış olduğu kapalı Pazar alanında yenileme çalışmalarına başladı.

Proje kapsamında, 2000 metrekare alan üzerine kurulu pazar alanı, aşırı rüzgar alması nedeniyle membran malzemeyle çevrilecek. Pazar alanının denetim ve hijyenik ortamının sağlanması için zabıta odası yapılacak.

Esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bay-bayan wc, abdest alma yeri ile mescit yapılacak.



#ravza
#kapalı pazar
#yenileme
1 saat önce
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Ravza Kapalı Pazar Alanı yenileniyor
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