Ravza Kapalı Pazar Alanı yenileniyor

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve Pazar esnafının kışın soğuğundan yazın sıcağından korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alış veriş yapmaları için Ravza Caddesinde hizmete almış olduğu kapalı Pazar alanında yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, 2000 metrekare alan üzerine kurulu pazar alanı, aşırı rüzgar alması nedeniyle membran malzemeyle çevrilecek. Pazar alanının denetim ve hijyenik ortamının sağlanması için zabıta odası yapılacak. Esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bay-bayan wc, abdest alma yeri ile mescit yapılacak.