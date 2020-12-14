Referansa ‘PKK’ yazdılar

PKK/KCK’ya yönelik Gaziantep’teki soruşturmada şok bilgiler ortaya çıktı. Aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP’li ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 18’i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sanıkların “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve örgütün “siyasi parti faaliyetleri” adı altında eylemlerine devam ettiği anlatılan iddianamedeki bilgiler, PKK’nın HDP’yi kamuflaj olarak kullandığını bir kez daha ortaya koydu.

DAĞDAN TORPİLLİ ADAYLAR

HDP Gaziantep İl Başkanlığı’nda üzerindeki levhada “İl Eş Başkanlığı (Odeye Hevserok)” yazılı odada yapılan aramada, “Şehitkamil” isimli klasörde “HDP yerel seçim komisyonu aday adaylarını değerlendirme raporu” başlıklı 3 sayfalık doküman ele geçirildi. Dokümanda referans olarak yazılan konular şok etti. HDP aday adaylarının “9 ay cezaevinde kalması”, “kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi”, “PKK/KCK davasından 4 yıl hapis yatması”, örgütün sözde meclisleri “HDK ve DTK’da yer almak”, “Kürdider’de (kapatılan) yer almak”, “değer ailesi olmak” gibi hususları referans olarak yazdıkları tespit edildi.

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Örgüt karargahı gibi

Kentte bulunan HDP ve DBP parti binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilen iddianamede, “HDP Şahinbey ilçe binasında 500 örgütsel doküman tespit edilmiştir. 500 doküman CD ile dosyaya eklenecektir. Ayrıca bu dokümanların ele geçtiği harddiskte de incelemeler devam etmektedir. Dokümanlar içinde terör örgütünün sözleşmeleri de yer almaktadır. (..) Ele geçen materyaller çok büyük bir arşiv oluşturmaktadır. Terör örgütü karargahında ele geçmiş denilecek derecede fazladır. (..) DBP'nin alttaki odasında (..) Oda tam olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir” ifadelerine yer verildi.