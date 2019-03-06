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Regaib Kandili ne zaman 2019? Kandil gecesi neler yapılmalı?

Regaib Kandili ne zaman?

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek. İslam alemi için oldukça önemli bir gün olan Regaip Kandili hakkında merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Regaib Kandili bu hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek.
Regaib Kandili bu hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" kabul ediliyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu günün ne zaman olduğu merak ediliyor. 2019 Regaib Kandili hangi güne denk geliyor?

'Üç ayların' habercisi Regaib Kandili ne zaman?

Milyonlarca inanan vatandaş tarafından beklenen Regaib Kandili, 2019 yılı Diyanet takvimine göre, 7 Mart Perşembe gününü 8 Mart Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek. Regaib Kandili aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların başlangıcını da simgeliyor.

Regaib nedir?

Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.

Receb'in ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

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Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Taberani, Evsat, IV, 189.

Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler

Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. (Tevbe, 9/36)

Receb ayı ve Regaib gecesi ile ilgili Hadis-i Şerifler:

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman:

"Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur)" diye dua etmişlerdir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: "Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56)

Allahü Teâlâ, Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recep'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir." [Miftah-ül-cenne]

İbn-i Abbas (ra) hazretleri: "Resulullah (sav) Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)

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En güzel Regaib Kandili mesajları
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En güzel Regaib Kandili mesajları

Regaib Kandili gecesi yapılması önerilenler

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:

1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,

2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

4. Allah rızası için namaz kılarak,

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

2019 dini günler

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

8 Mart 2019 Cuma günü Üç Aylar başlangıcıdır.

2 Nisan 2019 Salı günü Mirac Kandili.

19 Nisan 2019 Cuma Berat Kandili

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6 Mayıs 2019 Pazartesi Ramazan başlangıcı

31 Mayıs Cuma Kadir Gecesi.

3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe

4-5-6 Haziran (salı-çarşamba-perşembe) Ramazan Bayramı.

10 Ağustos Cumartesi Arefe

11-12-13-14 Ağustos (pazar-p.tesi-salı-çarşamba) Kurban Bayramı.

31 Ağustos Cumartesi Hicri Yılbaşı

9 Eylül Pazartesi Aşure günü

8 Kasım Cuma Mevlid Kandili.

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