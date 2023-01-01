Reisi’ye doğal gaz mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan’ın, görüşmede İranlı bakandan, doğal gaz kesintilerinin sonlandırılması ricasını İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi’ye iletmesini istediği öğrenildi. İran’dan sevk edilen gaz, teknik arıza gerekçesiyle son aylarda 30 milyar metreküpten 6 milyar metreküpe kadar düşmüştü. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunu genişçe ele aldıklarını kaydetti. Çavuşoğlu görüşmede Astana formatında 3’lü yürütülen sürece İran’ın katkısının çok önemli olduğunu vurguladıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, siyasi süreç, terörle mücadele, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmesi ve dönen insanlara gerekli desteklerin verilmesi gibi önemli konuların olduğuna işaret ederek, “Astana formatında da İran’la yakın işbirliğimiz devam edecek” dedi.