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ANKARA

Rekabet Kurumu’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Rekabet Kurumu’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımladı.

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Haber Merkezi İHA
Rekabet Kurumu’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de
Rekabet Kurumu’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurumu ikinci başkanlığına Ahmet Algan, üyeliğine Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü atandı.

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