Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar eğitim-öğretim alanında son dört yıldaki gelişmeleri değerlendirdi

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Üniversitenin kurulduğu 1992 yılından bu güne fiziki imkanlar, bilimsel ve teknolojik altyapı ile akademik kapasite açısından gelişimini hızlandırarak sürdürdüğünü vurgulayarak, “Baştan beri yükseköğretim alanında yaşanan gelişmelere, değişimi yönetmek vizyonuyla yaklaşıyoruz. Bu bağlamda öğrenciler tarafından tercih edilmeyen ve boş kalan kontenjanları dengelemek için yoğun tercih edilen ve doluluk oranları yüksek bölüm ve programları üniversitemize ve şehrimize kazandırmaya çalıştık” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: Sağlıkla İlgili Birimlere Öncelik Verdik

Göreve başladığı günden sonra, sağlık alanında Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurulduğunu ve ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun da Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar,“Tıp Fakültemizin akademik personel açısından hızla güçlendirmeye çalışılmasının yanında, sağlık yükseköğretimi alanında tamamlayıcı işlev görecek Diş Hekimliği Fakültesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması ve bu alanlarda Türkiye’deki akademisyen eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak üzere lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerin yapıldığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün üniversitemize kazandırılması oldukça önemlidir. Bor Sağlık Bilimleri Fakültemize öğrenci alımı için yoğun çaba sarf ettik, bu yıl öğrenci alımına en az bir bölümde başlayacağız ve önümüzdeki yıllarda öğrenci alan bölüm sayısını da artırmaya imkanlarımız ölçüsünde gayret edeceğiz. Yine Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, YÖK’ten izin aldığımız programlarda, önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımına da başlayacağız” dedi.

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Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: Son Dört Yılda 48 Yeni Bölüm ve Program Açıldı

Yükseköğretim alanında yaşanan değişim ve dönüşümü dikkate alarak, değişimi yönetmek vizyonuyla görevi devraldığını, bir yandan öğrenciler tarafından yoğun tercih edilen ve doluluk oranı yüksek yeni bölümleri açmaya çalışırken diğer yandan da önceki yıllarda YÖK tarafından öğrenci alımı durdurulan bölümleri yeniden canlandırmaya çalıştığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemizi ülkemizin ve şehrimizin ihtiyaçları ile mevcut potansiyelimizi dikkate alarak çok yönlü geliştirmeye çalışıyoruz” diyerek son dört yıl içinde açılan toplam 48 bölüm ve program hakkında aşağıdaki detaylı bilgileri paylaştı.

Son Dört Yıl İçinde Açılan Ön Lisans Programları (Toplam Sayı:12)

Niğde Sosyal Bilimler MYO : Adalet, Aşçılık, Aşçılık (II. Öğretim) ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

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Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO : Optisyenlik, Fizyoterapi ve İş ve Uğraşı Terapisi

Bor MYO : Tapu Kadastro ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ulukışla MYO : Makinistlik ve Raylı Sistemler İşletmeciliği

Bor Halil –Zöhre Ataman MYO : Grafik Tasarımı

Son Dört Yıl İçinde Açılan Lisans Programları (Toplam Sayı:6)

Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Odyoloji ve Ergoterapi

Fen Edebiyat Fakültesi : Psikoloji

Diş Hekimliği : Diş Hekimliği

Son Dört Yıl İçinde Açılan Yüksek Lisans Programları (Toplam Sayı:18)

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Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye, Bankacılık ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi (Tezli), Eğitim Yönetimi (Tezsiz) ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Fen Bilimleri Enstitüsü : Harita Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Afet Yönetimi (Disiplinler Arası) ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Hareket ve Antrenman Bilimleri, Psikiyatri Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Tıbbi Fizyoloji

Son Dört Yıl İçinde Açılan Doktora Programları (Toplam Sayı:12)

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Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Bankacılık ve Finans, Beden Eğitimi ve Spor

Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi

Fen Bilimleri Enstitüsü : Hayvansal Üretim Teknolojileri, Hayvansal Üretim Teknolojileri (İngilizce), Çevre Mühendisliği ve Maden Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Hareket ve Antrenman Bilimleri

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: Son Dört Yılda 27 Bölüme ve Programa Öğrenci Alımı Yapıldı

Yeni açılan bölüm ve programlar, önceki dönemde YÖK onayı alınmış ancak öğrenci alımı için asgari öğretim elemanı kriterlerini sağlayamayan bölüm ve programlar başta olmak üzere toplam 27 bölüm ve programa öğrenci alımına başlandığını ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yeni bölüm ve program açılışı, Üniversitemizin önerisi ve YÖK’ün onayıyla gerçekleşmektedir. YÖK’ün uygun gördüğü bölüm ve programlara öğrenci alımı yapabilmek için her bir program için gerekli olan asgari akademik personel istihdamını sağlamamız lazım. Dolayısıyla açılan bölümlere öğrenci alımının gerçekleşmesi gecikmeli olarak gerçekleşiyor. Özellikle Türkiye genelinde doktoralı öğretim elemanının yetersiz olduğu bölüm ve programlarda asgari akademik personel sayısının sağlanması zaman aldığından öğrenci alımında gecikme olabiliyor. Ayrıca açık olan ancak öğrenciler tercih etmediği için öğrenci alımı YÖK tarafından durdurulan Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine de yeniden öğrenci alımına başladık” diyerek sözlerine devam etti.

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Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: İlk Defa Açılan veya Öğrenci Alımına İlk Defa Başlanılan Bölümlere 2000’in Üzerinde Öğrenci Kayıt Yaptırdı

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, son dört yıl içinde ilk defa veya yeniden öğrenci alımına başlanan bölüm ve programlar için aşağıdaki bilgileri paylaştı. Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında yeni açılan ve yeniden öğrenci alımına başlanılan bölümlerin birinci sınıflarına 1000’e yakın yeni öğrencinin kayıt yaptırmasının beklendiğini de ifade etti.

Son Dört Yıl İçinde İlk Defa veya Yeniden Öğrenci Alımına Başlanan Ön Lisans ve Lisans Bölüm ve Programlar (Toplam Sayı:27)

İlk Defa Öğrenci Alımı Yapılan Ön Lisans Programları: Adalet, Aşçılık, Aşçılık (İ.Ö), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö), Optisyenlik, Fizyoterapi, Tapu Kadastro, Grafik Tasarım ve Raylı Sistemler İşletmeciliği

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İlk Defa Öğrenci Alımı Yapılan Lisans Programları: İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), Sağlık Yönetimi, Peyzaj Mimarlığı, İngilizce Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Resim ve Tekstil ve Moda Tasarımı

Yeniden Öğrenci Alımına Başlanan Ön Lisans Programları: Elektronik Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Otomotiv, Mekatronik (İ.Ö) ve Giyim Üretim Teknolojisi

Yeniden Öğrenci Alımına Başlanan Lisans Programları: Fizik, Kimya, Biyoloji ve Hayvansal Üretim Teknolojileri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin eğitim-öğretim alanındaki gelişmelerini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemizin, Niğdemize kattığı sosyo-ekonomik ve kültürel katkının farkındayız. Geçmişte yoğun öğrenci kaydının yapıldığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kontenjanlarının öğrencilerin tercih durumları göz önüne alınarak YÖK tarafından düşürülmesi ve Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Bölümü dışındaki bölümlerin çevremizdeki birçok üniversitede olduğu gibi tercih edilmemesi toplam öğrenci sayısı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yeni açılan ve öğrenci alımına başlanan bölümlerle üniversitemizin öğrenci sayısını dengelemek ve mümkünse artırmak hedeflerimiz arasındadır. Ümidimiz; salgının bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitime başlanılarak, Niğdemizin ve Üniversitemizin öğrencilerine, öğrencilerimizin ise üniversitelerine kavuşmasıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.