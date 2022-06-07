Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Adalet Bakanlığının taşra teşkilatına 210 adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatına 3 daire başkanı, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 46 kuruluş müdürü ve 67 kuruluş müdür yardımcı kadroları ihdas edildi.