Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

Ekonomi

Ayçiçeği yağında kriz yaşanacağı yönündeki asılsız söylenti ve spekülasyonlarla vatandaş marketlere hücum etti. Hafta sonu ortalama bir günlük satışın 10 katı ayçiçeği yağı satıldı. Bakanlık ve sektör temsilcileri, bütün dış alımlar kesilse bile Türkiye’nin elinde 3-4 ay yetecek kadar yağ stoku olduğunu açıkladı. Yıllık 3,2 milyon ton ayçiçeği yağı tüketen Türkiye, bunun sadece yüzde 30’unu dışarıdan alıyor.