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ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,

- Ordu Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi,

- Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi,

- Fırat Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi,

- Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi,

- Marmara Üniversitesi'ne bağlı Finansal Bilimler Fakültesi,

- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi ve

- İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar

Söz konusu kararla;

- Ordu Üniversitesi'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Marmara Üniversitesi'ne bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve

- İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

10 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
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10 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kurulacak
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kurulacak
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