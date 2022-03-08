Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,
- Ordu Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi,
- Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi,
- Fırat Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi,
- Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi,
- Marmara Üniversitesi'ne bağlı Finansal Bilimler Fakültesi,
- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi ve
- İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.
Kapatılan fakülte ve yüksekokullar
Söz konusu kararla;
- Ordu Üniversitesi'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
- Marmara Üniversitesi'ne bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve
- İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.