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Gündem Resmi Gazetede yayımlandı 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kurulacak
ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacağı, 2 üniversitenin de yüksekokullarının kapatılacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kurulacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 üniversitede 10 yeni fakültenin açılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre;

Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,

İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi,

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi,

Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıp Fakültesi,

Muş Alparslan Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Hukuk Fakültesi,

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kayseri Tıp Fakültesi kuruldu.

2 YÜKSEKOKUL KAPATILDI

Erzincan Binali Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı. Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

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