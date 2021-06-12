Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kuruluyor
ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kuruluyor

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kuruluyor
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Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.

TBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi
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TBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi

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Denizin dibi renk değiştirdi: Bandırma Körfezi'nde müsilaj etkisi sürüyor
FOTOĞRAF 10
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Bandırma Körfezi'nde müsilaj, denizin yüzeyinde kıyıya yakın alanlarda yoğunlaştı.
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Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı Mahallesi'nde ise sahilde denizin dibinde renk değişimi gözlendi.
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Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, yaptığı açıklamada, son dönemde müsilaj nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti.
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Söz konusu bölgede kıyıya yakın yerlerde deniz dibinin renginin koyulaştığını anlatan Ergöz, Deniz organik yük altında, bize çığlığını duyurmaya çalışıyor, 'Ben kirleniyorum artık kendimi temizleyemiyorum' diyor. Bu durumla alakalı sivil toplum kuruluşları ve devletimizin en yüksek makamları da inisiyatif almış durumda. Umarım en yakın zamanda Marmara'yı temiz olarak görmek mümkün olur. diye konuştu.
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Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Denizin dibi renk değiştirdi: Bandırma Körfezi'nde müsilaj etkisi sürüyor
Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilaj (deniz salyası) etkili oluyor. Aşağıyapıcı Mahallesi'nde ise sahilde denizin dibinde renk değişimi gözlendi.


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