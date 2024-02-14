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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı 11 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

09:40 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı,
terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı 11 kişinin
Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,
"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı terör örgütleriyle bağlantılı gerçek kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Karara göre, mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle:
  • PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Aras, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı Mustafa El Casim, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajikadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici, DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı Mehmet Güvel, TKP/ML konferans terör örgütü bağlantılı Ertan Çıta.

Terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe
Terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir mağarada 96 torba içerisinde 1 ton 877 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı'nca uzun süredir yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hazro ilçesi Meşebağları ile Gözebaşı köyleri dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek, imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında Hazro ilçesi Meşebağları ile Gözebaşı köyleri arasında bulunan bir mağaranın içerisinde gizlenmiş vaziyette 96 adet naylon torba içerisine konulmuş yaklaşık 1 ton 877 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.


#Resmi Gazete
#DEAŞ
#DHKP/C
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mal Varlığının Dondurulması Kararı
#PKK/KCK
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