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POLİTİKA MOBİL

Resmi Gazete'nin mobil uygulaması kullanıma sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması IOS ve Android platformlarında kullanıma sunuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin "resmi" uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

İLK SAYIDAN İTİBAREN HEPSİ İÇİNDE

Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor.

AA
Resmi Gazete mobil uygulaması
  • Ayrıca uygulamadaki "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebiliyor.

"Takvim" bölümünden ise görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor.

AA
Resmi Gazete mobil uygulaması

UYGULAMA DA RESMİ LOGO YER ALIYOR

Uygulama IOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer alıyor.

  • Uygulamanın yayımlandığı platformlara "www.resmigazete.gov.tr" sayfasındaki App Store ve Google Play logolarına tıklanarak da kısa yolla erişim sağlanıyor.

AA
Resmi Gazete mobil uygulaması
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