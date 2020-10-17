Restoranda bir garip kavga: ''Sana daha çok şarkı çalındı'' Adanada'daki bir restoranda müşteri iki grup arasında ''Sana daha çok şarkı çalındı'' bıçaklı kavgasında 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi 17 Ekim 2020, 08:16 Son Güncelleme: 17 Ekim 2020, 08:22 DHA