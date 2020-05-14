Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Restoranını eğlence mekanına çevirince 150 bin TL ceza yedi
ANKARA

Restoranını eğlence mekanına çevirince 150 bin TL ceza yedi

Koronavirüs tedbirlerine aykırı davrananlara ağır cezalar kesiliyor. Bunlardan biri ise Ankara'nın Çankaya ilçesinde uygulandı. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetim yaptı.

Ekipler, gece 02.00 sıralarında Çankaya Mahallesi'ndeki bir restoranın faaliyetine devam ettiği bilgisini edindi.

Bunun üzerine iş yerine giden ekipler, restoranın ruhsatsız faaliyet gösterdiğini, TAPDK belgesinin bulunmadığını, sigara içildiğini, alkol ve yemek servisi yapıldığını belirledi.

İş yeri sahibine adli işlem yapılarak 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca konsomatrislik yapan 3 kadına ve restoranda bulunan 11 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Tunceli’de maskesiz dolaşmak yasaklandı
GÜNDEM
Tunceli’de maskesiz dolaşmak yasaklandı
Abone Ol Google News
İşbirliğini itiraf ettin Sırrı!

İşbirliğini itiraf ettin Sırrı!

HDP'li Türk'ten Önder'e "İYİ Parti'den aracı geldi" eleştirisi.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama.
1,5 milyon test yapıldı

1,5 milyon
test yapıldı

Bakan Koca, son verileri paylaştı.
Hainleri lanetliyorum

Hainleri lanetliyorum

​Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama.
Bir günde<br>7 bin kişi öldü

Bir günde
7 bin kişi öldü

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Tarlada yakalandılar

Tarlada yakalandılar

​Koronavirüs yasağını delenler jandarmadan kaçamadı.

Yeni Yüzyılın Türküsü

Yeni Yüzyılın Türküsü

​Fatih'in Akıncılarından Göklerdeki Bayraktarlara.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Survivor<br>ekibi karantinada

Survivor
ekibi karantinada

​Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu.

Durma noktasında!

Durma noktasında!

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere çıktı.
Filipinler<br>satın alacak

Filipinler
satın alacak

​TSK'nın gücüne güç katan helikopterlere yoğun ilgi.
30 ev<br>karantinaya alındı

30 ev
karantinaya alındı

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı.
MİT'ten PKK'ya ağır darbe

MİT'ten PKK'ya ağır darbe

​PKK'nın sözde Mahmur yöneticisi Galya Bekir öldürüldü.
Hain saldırıya çok sert tepki

Hain saldırıya çok sert tepki

Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.