Gündem Restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak
ANKARA

Restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Bakanlığın Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlar için aldığı tedbir kararı kapsamında restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olurken, tehdit oluşturabilecek açık büfe uygulaması da personeller tarafından yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulunun tavsiyesiyle restoranlara yönelik bazı tedbir kararları aldı. Halk sağlığının korunmasının hedeflendiği kararlar kapsamında restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenirken tehdit oluşturabilecek açık büfe uygulamasının servisi de personel tarafından yapılacak.

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Bakanlığın restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri ise şu şekilde:

Temizlik sonrası mekanı havalandırın

“Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir."

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  • Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin

"Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması riski olan riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır”

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