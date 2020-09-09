​Reyhanlı canisi yakalandı: Esed'in ajanı çıktı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat’ın yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Soylu, “Reyhanlı’da canımız yanmıştı.

53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat’ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler” diye konuştu.

RUHSATI REJİMDEN!

Terörist Bayat’ın üzerinden Suriye rejimi tarafından verilen silah taşıma ruhsatı çıktığı öğrenildi. Silah taşıma ruhsatının Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak hizmet için verildiği tespit edildi. Ruhsatın üzerinde, kullanılan silahın özellikleri, “gizli” ibaresi, kişisel bir kimlik olduğu, bulunduğunda polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmesi gerektiği uyarıları yer alıyor.

DEVAMINI BEKLİYORUZ

Bayat’ın yakalandığını açıklaması, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Patlamalarda oğlu Oğulcan’ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, mutlu olduklarını söyledi. Aldıkları haberin kendilerini sevindirdiğini anlatan Tuna, Reyhanlı katliamını yapanların tamamının yakalanmasını temenni ettiklerini belirtti. Tuna, “Devletimize ve hükümetimize yaptıkları bu operasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz” dedi. Tüm sorumluların yakalanmasıyla yüreklerinin soğuyacağını aktaran Alvar, Reyhanlı saldırısını yapanlardan birinin daha yakalanmasının acılarını biraz olsun hafiflettiğini sözlerine ekledi.