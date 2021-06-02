Reyhanlı saldırısının sembol ismi verilen karara tepkili: Allah’a havale ediyorum

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, eski Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk’e 10’ar ay hapis cezası verildi. Dört kişiye verilen 10’ar ay hapis cezası, iyi halden 8 aya indirilerek 5 yıl süreyle ertelendi.



Dört emniyet müdürüne verilen cezalar patlamalarda hayatını kaybedenlerin tepkisine neden oldu.

2013 yılında meydana gelen patlamalarda eşi Mustafa Kuday’ı kaybeden ellerini havaya açarak ettiği feryadı yürekleri dağlayan Reyhanlı saldırısının sembol ismi Zahide Kuday, "Eğer bu patlamada suçları varsa, Allah’a havale ediyorum.

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Eğer yoksa da Allah’a havale ediyorum. Ben kimsenin günahına giremem. Eğer öyle bir şey varsa da Allah’a havale ediyorum.

Sekiz yıl oldu, kurbanım Allah’a. Sadece polisler değil, kim bu işin içinde ise Allah tek tek hakkımızı alır. Nasıl bizim kalbimizi yüreğimizi yaktılar ise onların da kalbi yüreği yansın" dedi.

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FOTOĞRAF 15 Reyhanlı Belediyesi yanında 11 Mayıs 2013'teki patlamada hayatını kaybeden 63 yaşındaki berber Mustafa Kuday'ın ailesinin acısı, 8 yıldır tazeliğini koruyor. Kocası Mustafa Kuday'ı kaybeden 6 çocuk ve 14 torun sahibi Zahide Kuday, saldırı günü yaşadıklarını unutamıyor. Çocukları ve torunlarıyla yaşama tutunan Kuday, eşini kaybettiği patlama bölgesinde ellerini havaya açmış haliyle saldırının acısını yansıtan sembol haline gelen fotoğrafının çekildiği anın acısını halen yüreğinde hissediyor. Zahide Kuday, yaşadığı acının tarifinin olmadığını söyledi. Acılarının 8 yıldır sönmediğini belirten Kuday, eşinin patlamadan yaklaşık bir saat önce kendilerinden helallik alarak evden ayrıldığını anlattı. Kuday, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetleyerek, O gün balkonda oturuyordum ve şiddetli patlama ile sarsıldık, her taraf birden karanlık oldu. Eşimin iş yerine yürüyerek vardığımda her yer mahşer yeri gibi olmuştu. Gördüğümde eşimin iş yerinden alevler yükseliyordu, onu çok aradım ama bulamadım. Çok acılar yaşadık ve içimizdeki bu feryadımız bir gün olsun dinmiyor. Bir daha böyle acılar ülkemizde yaşanmasın, askerimiz ve polisimizin ayaklarına taş değmesin inşallah. diye konuştu. Patlama yerinde gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemediğini anlatan Kuday, şöyle devam etti: Ya Allah diyerek ellerimi havaya kaldırdım, eşimin cansız bedenini toprak altında gördüm ve her tarafı kan içindeydi, o anı hiç unutamıyorum. İş yerinin önünde dev bir çukur oluştu ve ikinci patlamayla insanlar ne tarafa kaçacağını şaşırmış haldeydi, sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Bir daha hiçbir anne bu acıyı yaşamasın. Reyhanlı'daki patlamalar bizim babamızı aldı. O günden bu yana yaşadıklarımızın bir telafisi yok. Devletimize ve milletimize yanımızda durduğu ve failleri yakaladığı için teşekkür ederiz. Rabbim bizim gibi patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına sabırlar versin. İnşallah bir daha böylesine büyük acılar yaşanmaz. Kızı Makbule Kuday da her 11 Mayıs'ta acılarının tekrar canlandığını ifade ederek, Babam, Anneler Günü dolayısıyla hediye almak istediğini söyledi. Babamla çarşıda anneme hediye almak için buluşacaktık ancak hain terör saldırısı buna engel oldu. Şiddetli bir patlama meydana geldi ve maalesef anneme yapacağımız bu sürprizimiz gerçekleşmedi. dedi. Makbule Kuday, o gün babasının vedalaşır gibi evden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti: Evden ayrılırken el sallayarak ayrılmıştı. Hemen babam için endişelendim, patlamanın etkisiyle herkes bir tarafa kaçışıyordu. PTT binasının oradan çıkmak istediğimizde bizi engellediler, eğer geçmiş olsaydık biz de bugün hayatta olmayacaktık. Eve ulaştığımızda annemin yüzü kanlar içindeydi. O dehşetin etkisiyle annemin dili tutulmuştu, bizim yaşadığımıza inanamadı. Babamı hastaneye götürdüğümüzde yolda bizimle konuşuyordu ve iyi olduğunu söylüyordu. Sırtına cam kırıkları isabet etmişti. 15 gün kaldığı yoğun bakımda iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. O bizim için ölmedi ve hiçbir zaman yanımızdaki yeri kaybolmayacaktır. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, Allah ona güç kuvvet versin. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Yaşanan acı olayın ardından ilçe merkezindeki patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti. Reyhanlı katliamında elleri havada fotoğrafıyla hafızlara kazınan Zahide Kuday'ın acısı hala taze: O ani hiç unutamıyorum Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında hayatını kaybeden 63 yaşındaki Mustafa Kuday'ın ailesinin acısı tazeliğini koruyor. Eşini kaybettiği patlama bölgesinde ellerini havaya açmış hali fotoğraflanan ve yaşanan acının sembolü haline gelen Zahide Kuday, "Ya Allah diyerek ellerimi havaya kaldırdım, eşimin cansız bedenini toprak altında gördüm ve her tarafı kan içindeydi, o anı hiç unutamıyorum" dedi. BiP'te paylaş

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