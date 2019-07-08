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HATAY

Reyhanlı'da boya deposunda yangın: Yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda yaralıların olduğu bilgisi aktarılırken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda patlamayla beraber çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, binada uzman polis ekipleri inceleme yaptı.

Olayda 7 kişi yaralandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait, içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

Olayda 7 kişinin yaralandığını aktaran Vali Doğan, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Değerli hemşehrilerim Reyhanlı'da İnsani Yardım Derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

Valilik'ten yazılı açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altındaki "Dost Eli" adlı insani yardım derneğine ait, içerisinde yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi bulunan depoda yangın çıktığı belirtildi.

Yangının itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu kontrol altına alındığı, polisin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı aktarılan açıklamada, "Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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İlçe Emniyet Müdürü de dumandan etkilendi

Bu arada, olay sırasında dumandan etkilenen İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten de Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Örten, oksijen verilerek müşahede altında tutuluyor.

Örten, yaptığı açıklamada, içeride kalan birilerinin olabileceğini düşünerek yangın bölgesine girdiğini ve dumanların arasında kaldığını anlattı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Örten, şöyle konuştu:

"Yangın vardı, yangının içerisinde aşırı duman var, bizler de ihbar gelince hemen olay yerine arkadaşlarla birlikte intikal ettik. Olay yerindeyken içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle müdahale edelim dedik. Ters rüzgar esti galiba o arada duman arasında kaldık, ondan etkilendik. Şu an durumum iyi."

Bu arada, yangının söndürülmesinin ardından binada uzman polis ekipleri inceleme yaptı.

Apartmanın bodrum katında patlama yaşandı
OYNAT 00:47
Apartmanın bodrum katında patlama yaşandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katında patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda yaralıların olduğu bilgisi aktarılırken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


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