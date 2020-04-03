Gündem Rezaletin adresi bu kez İzmir Otelde parti yaptılar
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Rezaletin adresi bu kez İzmir: Otelde parti yaptılar

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle önlemler her geçen gün daha da artırılıyor. 'Sosyal izolasyon' ve 'Evde kal' uyarılarına rağmen her gün farklı bir kentten parti haberleri geliyor. Son olarak İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otelde, parti düzenleyen gençler görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki toplayan görüntülerin artından harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. Hem otel sahibine hem de parti yapan gençlere cezai işlem yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Parti yapan gençlere ve otel işletmecisine cezai işlem uygulandı.
Parti yapan gençlere ve otel işletmecisine cezai işlem uygulandı.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında eğlence mekanları ve kafeler geçtiğimiz günlerde kapatılırken, vatandaşlara da 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılmaya devam ediyor. Ancak İzmir'de bir grup genç, çağrılara uymayarak bir otelde parti yaptı.

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"Biz varsak eğlence bitmez"

Alsancak semti 1475 sokakta bulunan bir otelde, iddiaya göre otelin restoran katında toplanan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde parti verdi. Partiye katılan gençlerden biri o anları sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' yazarak paylaştı.

Gençlerden biri sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştı.

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Tepki yağdı polis baskın düzenledi

  • Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşların da ihbarı üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele baskın yaptı. Partiyi yarıda kesen ekipler, otel yetkilisi M.G.'ye Türk Ceza Kanunu 195. Maddesi gereğince 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan işlem yaptı. Partiye katılan 9 kişiye 'Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan işlem yapıldı.
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