Rezaletin adresi bu kez İzmir: Otelde parti yaptılar

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında eğlence mekanları ve kafeler geçtiğimiz günlerde kapatılırken, vatandaşlara da 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılmaya devam ediyor. Ancak İzmir'de bir grup genç, çağrılara uymayarak bir otelde parti yaptı.

GÜNDEM 'Sosyal izolasyon' dedikçe toplanıyorlar: Antalya'da dansözlü drift partisi yaptılar

"Biz varsak eğlence bitmez"

Alsancak semti 1475 sokakta bulunan bir otelde, iddiaya göre otelin restoran katında toplanan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde parti verdi. Partiye katılan gençlerden biri o anları sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' yazarak paylaştı.

Gençlerden biri sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştı.

GÜNDEM Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

Tepki yağdı polis baskın düzenledi