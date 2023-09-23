Rezidansa büyük baskın: Lüks dairede yakalandılar 50 kilo eroini bazanın altına gizlemişler

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ve A.T.'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheliler yakalanırken, evde narkotik köpekleri Tim ve Geeta ile yapılan aramalarda bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin, evin diğer bölmelerinde ise uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.