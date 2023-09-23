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Rezidansa büyük baskın: Lüks dairede yakalandılar 50 kilo eroini bazanın altına gizlemişler

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ve A.T.'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Polisin rezidanstaki bir daireye düzenlediği operasyonda bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin ele geçirildi.

09:57 . 23/09/2023 Cumartesi
DHA
Rezidanstaki dairede 50 kilo eroin ele geçirildi

Rezidanstaki dairede 50 kilo eroin ele geçirildi

Antalya'da polisin rezidanstaki bir daireye düzenlediği operasyonda bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ve A.T.'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. 

Ekiplerin 15 gün boyunca takip ettiği şüphelilerin Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katında oturdukları tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla dün gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırarak daireye girdi.

Şüpheliler yakalanırken, evde narkotik köpekleri Tim ve Geeta ile yapılan aramalarda bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin, evin diğer bölmelerinde ise uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli A.H. ve A.T. gözaltına alındı.




#operasyon
#baskın
#narkotik
#Antalya
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