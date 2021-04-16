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Gündem Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlar Duygu istismarcılarına kanmayın
KAYSERİ

Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlar: 'Duygu istismarcılarına kanmayın'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahısların belirledikleri noktalara ticari taksilerle gittiklerini, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıklarını, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndüklerini tespit etti. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "Bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır" diyerek vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi İHA
Rezidansta kalıp taksiyle dilenmeye gidiyorlar: Duygu istismarcılarına kanmayın
Kayacık, duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri il genelinde yapmış oldukları denetimlerde, kente başka illerden gelerek özellikle alışveriş merkezlerinin, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde evinden poşetle getirmiş olduğu yiyecekleri çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranarak insanların duygularını sömürüp, yanında bulunan çocuğu ile birlikte para toplayan dilencilere müdahale edilerek bulundukları yerden men edildi.

VERİLEN YİYECEKLERİ ÇÖPE ATIYORLAR

Zabıta ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalarda ise şahısların dilencilik yaptıkları, belirli noktalara ticari taksilerle gittikleri, kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, daha sonra yine ticari taksilerle vatandaşların para dışında vermiş oldukları yiyecekleri çöp konteynerlerinin yanına veya içerisine atarak rezidanslara döndükleri tespit edildi.

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"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Valilik, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır” diye konuştu.

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DENETİMLER SÜRECEK

Kayacık, zabıta ekipleri tarafından ana arterlerde, kavşaklarda, cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöp konteynerleri önünde çöpten toplayıp yiyormuş gibi davranarak duygu sömürüsü yapıp, para toplayan şahıslarla ilgili denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.

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Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
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Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü.
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Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti.
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Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.
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Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
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Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
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