Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rıza Bey Apartmanında diş hekimi Zarife Doğandan acı haber geldi
İZMİR

Rıza Bey Apartmanı'nda diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan’dan acı haber geldi. Ekipler tarafından çıkarılan Dr. Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
İzmir’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Sefehisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi.

  • Ara vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden Zarife Doğan'ın cansız bedenini enkazdan çıkardı.

DHA
Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi.

Doğan’ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansine götürüldü.

Öte yandan dün sabah görevliler tarafından Zarife Doğan'ın birlikte görev yaptığı diş hekimi Aslı Taner ile birlikte enkazdan cansız bedenlerinin çıkartıldığı bildirilmiş, ancak bu yanlış bilgi akşam saatlerinde düzeltilmişti.

İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı

Rıza Bey Apartmanı’ndan üzücü haber: İki kadın cesedi çıkartıldı
GÜNDEM
Rıza Bey Apartmanı’ndan üzücü haber: İki kadın cesedi çıkartıldı

Enkazdan sağ çıkartılan minik Elif hastane koridorunda yürürken görüntülendi
OYNAT 00:18
Enkazdan sağ çıkartılan minik Elif hastane koridorunda yürürken görüntülendi
Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane koridorunda görüntülendi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan Elif'in hastanede yürüdüğü görüntüleri ailesi sosyal medyadan paylaştı.

91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
OYNAT 00:59
91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Minik Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Minik Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait görüntüler ortaya çıktı
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nın 1'inci katında 91 saat sonra mucize eseri yaralı bulunan Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
OYNAT 01:59
91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci'nin hastanedeki ilk görüntüsü yürekleri ferahlattı
OYNAT 00:25
Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci'nin hastanedeki ilk görüntüsü yürekleri ferahlattı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda, enkazdan 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan, hastane odasından görüntü paylaştı. İyi olduğunun mesajını veren İnci, 'Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım. Herkese çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Artçı riski!

Artçı riski!

​Binlerce bina risk altında.
İstanbuldadeprem paniği

İstanbul'da
deprem paniği

​Bodrum katlara bakıp, kolonları inceliyorlar.
Umudunuzu kaybetmeyin

Umudunuzu kaybetmeyin

​ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden'in açıklamaları.
Büyük çekişme

Büyük çekişme

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...

​18 ilde 100 bin binanın taşınması planlanıyor.
200 metre<br>içeriye girebilir

200 metre
içeriye girebilir

​Olası Marmara depremi için tsunami uyarısı.

Ölüm öncesi<br>sessizlik vardı

Ölüm öncesi
sessizlik vardı

Depremde yıkılan apartman ile ilgili tüyler ürperten açıklama.
Can kaybı<br>114'e yükseldi

Can kaybı
114'e yükseldi

​İzmir depremine bilanço ağırlaşıyor.
Rus kadına<br>dehşeti yaşattı

Rus kadına
dehşeti yaşattı

​İş yerinin camlarını kırıp şiddet uyguladı.
Cepheyi<br>bırakıp kaçtılar

Cepheyi
bırakıp kaçtılar

Azerbaycan'dan Ermenistan güçlerine ağır darbe.
Yunanistan'a <br>'Ayasofya' şoku

Yunanistan'a
'Ayasofya' şoku

​UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı.
Alçaklığa devam

Alçaklığa devam

​Ermenistan yine sivilleri hedef aldı.
Avrupa'nın tedarik<br>merkezi Türkiye

Avrupa'nın tedarik
merkezi Türkiye

​Dünyanın önde gelen 200 markasıyla anket yapıldı.
Hiç mi vicdan <br>insaf kalmadı

Hiç mi vicdan
insaf kalmadı

​MHP lideri Bahçeli sert çıktı.
Seyahatlerinizi<br>erteleyin

Seyahatlerinizi
erteleyin

​Bakan Koca'dan önemli uyarı.
Meclis'ten deprem adımı

Meclis'ten deprem adımı

​Beş partiden ortak önerge.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.