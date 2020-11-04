Rıza Bey Apartmanı'nda diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

İzmir’in Sefehisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi.

Ara vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden Zarife Doğan'ın cansız bedenini enkazdan çıkardı.

DHA Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi.

Doğan’ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansine götürüldü.

Öte yandan dün sabah görevliler tarafından Zarife Doğan'ın birlikte görev yaptığı diş hekimi Aslı Taner ile birlikte enkazdan cansız bedenlerinin çıkartıldığı bildirilmiş, ancak bu yanlış bilgi akşam saatlerinde düzeltilmişti.

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OYNAT 00:18 Enkazdan sağ çıkartılan minik Elif hastane koridorunda yürürken görüntülendi Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane koridorunda görüntülendi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan Elif'in hastanede yürüdüğü görüntüleri ailesi sosyal medyadan paylaştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Minik Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait görüntüler ortaya çıktı İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nın 1'inci katında 91 saat sonra mucize eseri yaralı bulunan Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:59 91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:25 Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci'nin hastanedeki ilk görüntüsü yürekleri ferahlattı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda, enkazdan 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan, hastane odasından görüntü paylaştı. İyi olduğunun mesajını veren İnci, 'Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım. Herkese çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

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