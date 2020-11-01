Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı İzmir'deki depremde, Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı. Teyit edilmeyen bilgilere göre, enkazdan çıkartılan kişinin yaşamsal fonksiyonlar gösterdiği öğrenildi.

Haber Merkezi 01 Kasım 2020, 09:05 Son Güncelleme: 01 Kasım 2020, 09:30 Yeni Şafak