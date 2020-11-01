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POLİTİKA İZMİR

Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı

İzmir'deki depremde, Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı. Teyit edilmeyen bilgilere göre, enkazdan çıkartılan kişinin yaşamsal fonksiyonlar gösterdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika
Son dakika

İzmir'de meydana gelen depremde, Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı. Teyit edilmeyen bilgilere göre, enkazdan çıkartılan kişinin yaşamsal fonksiyonlar gösterdiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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