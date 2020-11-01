İzmir'de meydana gelen depremde, Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı. Teyit edilmeyen bilgilere göre, enkazdan çıkartılan kişinin yaşamsal fonksiyonlar gösterdiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
İzmir'de meydana gelen depremde, Rıza Bey Apartmanından bir kişi daha canlı olarak çıkartıldı. Teyit edilmeyen bilgilere göre, enkazdan çıkartılan kişinin yaşamsal fonksiyonlar gösterdiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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