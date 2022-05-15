Gündem Denize dolguyla yapılan ikinci havalimanında ilk gün 2 bin 52 yolcu kullandı
RİZE

Denize dolguyla yapılan ikinci havalimanında ilk gün: 2 bin 52 yolcu kullandı

Açılışı dün gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcunun kullandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rize Artvin havalimanı açıldı mı? Rize Artvin havalimanı kullanan yolcu sayısı?
Rize Artvin havalimanı açıldı.

Açılışı dün gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcunun kullandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin denize dolguyla yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla dün gerçekleştirildi.

50 UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPTI

Açılıştan dolayı yoğunluğun yaşandığı havalimanına ilk gün 15'i ticari olmak üzere 50 uçak iniş-kalkış yaptı, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 bin 52 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, havalimanına ilk inişi, THY'ye ait TK2538 uçuş koduyla Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçak gerçekleştirdi.

İniş kodundaki 2538 rakamının açılımının 2 şehir, Rize'nin plaka kodu "53" ile Artvin'in plaka kodu "8" şeklinde olduğu belirtildi.

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