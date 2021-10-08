Gündem Rize-Artvin Havalimanında aralık ayında test uçuşu yapılacak
ARTVİN RİZE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rize-Artvin Havalimanında aralık ayında test uçuşu yapılacak

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanında, dolgu çalışmalarının yüzde 97,7 tamamlandığını, test uçuşlarının aralık ayında yapılacağını söyledi. Çeber, "Aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rize-Artvin Havalimanında aralık ayında test uçuşu yapılacak
Rize-Artvin Havalimanı

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanında incelemelerde bulundu.

Çeber, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olan havalimanının tamamlandığında dünyada örnek olacağını belirtti.

Tamamı denize dolgu havalimanı inşa ettiklerini ifade eden Çeber, "100 milyon ton dolgu planlandı. 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin tonu için çalışmalar devam ediyor. Günlük ortalama 100 bin ton dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde bir buçuk ay içerisinde dolgu faaliyeti bitecek" dedi.

Altyapı kapsamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çeber, "Altyapı çalışmalarında yüzde 96 seviyesindeyiz. Altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanında 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu tamamlandı: Amacımız bu yıl sonunda ilk uçağı indirmek
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Üstyapı çalışmalarının son aylardaki yağmurlar nedeni ile aksadığının altını çizen Çeber, şöyle devam etti:

  • "Üstyapı inşaatında yüzde 48 seviyesindeyiz. Bu yıl iklim bizi oldukça zorladı. Coğrafyayı mühendislik gelişmelerimiz ile yenebiliyoruz. Rize’de 12 Temmuz’da başlayan ve ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Son 85 günün son iki günü hariç sürekli yağış vardı ve sürekli sarı turuncu uyarı vardı. Her günün bizim için önemli olduğu bu yatırımla arkadaşların çalışamadığı günler oldu. Beton asfalt dökmek için 40-45 gün yağışın dinmesini bekleyen ekipler oldu. Her şeyi titizlikle yapıyoruz. Bu nedenle üstyapımızda biraz sarkma olabilir. İklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi

İnşaatı en sağlıklı şekilde yapmak için çabaladıklarına dikkati çeken Çeber, "Açıldığında uluslararası bir havalimanı olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli ve 3 bin metre uzunluğunda bir piste dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği nitelikte olacak. Terminal binamız eski Rize mimarisini anımsatacak. Rize’nin simgeleri çay yaprağı ve kule çay bardağı şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
FOTOĞRAF 19
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Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.
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Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, bu çalışmalar ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor.
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Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
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DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU <br> <br> Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor.
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Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunun yüzde 90'ı tamamlandı...
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Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 27 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
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'HAVALİMANI İNŞAATI MÜHENDİSLİK HARİKASI' <br> <br> Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda inşaatın hızlı devam ettiğini belirterek, “Havaalanında son düzlüğe girdik çok hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Bu yıl sonunda havaalanını hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız...
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100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üstyapıda da yüzde 27'lere geldik. Artık binaların silüetleri görünüyor. Havaalanında teknik detaylar incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Pistte üzerine bastığımız malzemeden bir kat daha serilecek sonra asfalt işine geçilecek. 3 bin metrelik pist ve bu şekilde asfaltlanacak...
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‘Geogrid’ diye adlandırdığımız doğada çözülmeyen ve bir anlamda bu asfaltı bohçalayan ve ilk kez burada kullanılan malzemenin serilmesinin ne kadar detaylı bir iş olduğunu biz de yerinde öğreniyoruz dedi.
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10 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNE EŞ DEĞER DOLGU <br> <br> Birçok mühendislik tekniğinin ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanıldığını vurgulayan Vali Çeber, “Havalimanımızın derinliği ortalama deniz dolgusu yapılan havalimanlarından daha yüksek. Tamamı deniz dolgusu olan Rize-Artvin Havalimanı'nın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası, bu çok ciddi bir yükseklik ve en derin 27-28 metre yani 10 katlı bir apartman boyutunda dolgular yapıyoruz. Bunun için çok özel teknikler kullanmalıyız...
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Denizin dibindeki her türlü akıntıya ve her türlü dalgaya karşı tedbirler almanız lazım. Bunun için çok özel sismik cihazlar kullanılıyor, denizin dibi adeta nakış gibi işleniyor. Yani biz o dağlardan taşı toprağı getirip buraya doldurmuyoruz. Yerine göre özel malzemeler kullanıyoruz. Kademe kademe, büyüklüğüne göre dolgu malzemelerini kullanıyoruz...
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İlk kez yine burada kullanılan beton bloklarımız var. 18 tondan 45 tona kadar büyüklükleri olan bu beton blokları da buradaki fabrikada, yerinde üretiyoruz. Aslında bu havalimanımız içerisinde 2-3 tane de fabrikamız var. Gurur duyacağımız, onurla sunabileceğimiz bir havalimanı diye konuştu.
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'KULE ÇAY BARDAĞI OLACAK' <br> <br> Vali Çeber, yıl sonunda havalimanının açılacağını belirterek, şunları söyledi: “3 milyon yolcu kapasiteli bir uluslararası havalimanında olması gereken özellikleri içerisinde barındıran ve şu anda dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir havalimanı. Aynı zamanda biz burada ilimizi yansıtacağız, ilimize özgü simgeleri de bu havalimanında kullanacağız...
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Giriş takı çay yaprağı, terminal binalarımızın dışı tamamen özgün Doğu Karadeniz ve Rize mimarisinin simgeleri şekilde olacak. Kulemiz çay bardağı şeklinde olacak. Havalimanımızın içerisinde çay müzemiz olacak, yanında çay tadım yerlerimiz olacak ve yine havalimanımızın her bir alanında Rize’mize özgü simgelerin bulunduğu materyalleri kullanacağız ve il olarak da bizim en önemli tanıtım noktalarından birisi olacak...
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İnşallah yıl sonunda uçağımız inmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse hemen hemen günlük olarak takip ediyor. Çünkü hem bölgemiz için hem ilimiz için çok önemli bir yatırım. Doğu Karadeniz'in, Trabzon’la birlikte burayı düşündüğümüzde, kesintisiz hava ulaşımını sağlayacak mekanı; biz bu havaalanı ile birlikte sağlamış olacağız. İlimize ticaret, turizm, ekonomi ve sosyal hayat anlamında birkaç seviye birden atlatabilecek.
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Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
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Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Title
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Title
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Rize- Artvin havalimanına 10 katlı bina yüksekliğinde deniz dolgusu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda pistlerin beton kaplamasına geçildi. Altyapıda yüzde 90'ı tamamlanan projede, 10 katlı binaya eş değer yükseklikte denize dolgu yapılıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, mühendislik harikası ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi.


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