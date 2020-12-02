Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 85'i tamam: Açılacağı tarih belli oldu

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çeber, yetkililerden bilgi aldı. Çeber, incelemelerinin ardından pandemi sürecinin her şey gibi havalimanı inşaatını da etkilediğini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı dolgusunda zaman zaman 27-28 metre derinlikte deniz dibi akıntılarıyla mücadele edilerek dolgu yapıldığına işaret eden Çeber, çok özel teknikler uygulanarak çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çeber, pandemi sürecinde öncelikle insan sağlığı ve can güvenliğine önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşaat sözleşmesi 2022 yılı sonu itibarıyla yapılmıştı ama biz bu yıl sonunda bitirmeyi hedeflemiştik. Yeni pandemi tedbirleri ile birlikte 2021 yılı temmuz ayında açmayı hedefliyoruz. Şu anda geldiğimiz aşama altyapı inşaatlarında yüzde 85'lerdeyiz. Havalimanı inşaatının yüzde 90'dan fazlası altyapı inşaatı. Bir anlamda dolgu inşaatı. Üzerindeki inşaatlar havalimanı inşaatımızın yüzde 10'unu oluşturuyor. Üstyapı anlamında da yüzde 15'lere geldik."

AA Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"Yıllık 3 milyon yolcu hedefleniyor"

Havalimanında yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine ulaşmanın hedeflendiğini dile getiren Çeber, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Vali Çeber, son bir yılda 17 büyükelçinin ziyaretlerine geldiğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

REKLAM

"Hepsi bizden direkt uçuşlar talep etmeye başladı. Bunu değerlendirerek havalimanı yanında dolguya müsait 600 dönümlük alanın doldurularak sosyal, kültürel ve tamamen dinlenme amaçlı rekreasyon alanı olmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla iş kapsamına alındı. Yeni alanla birlikte altyapı inşaatımız yüzde 85'den 73'e gerilemiş gibi görünüyor ama bu, bize çok şey kazandıracak bir alan. Bitişinde de bir süre uzatımı olmayacak. Rize ve ülkemiz çok şey kazanmış oldu."

FOTOĞRAF 13 Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı. 'ÇALIŞMALARA ARA VERMEDİK'<br>​<br>​​ Havalimanının sadece Rize ve Artvin için değil ülkemiz içinde önemli bir yatırım olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi: “Koronavirüs sürecinde tedbirler alınarak çalışmalarımız devam etti. Personel sayısında biraz azaltma yapılarak yemekhane ve yatakhaneler önlemlere karşı düzenlendi. Bu süreci biraz uzatacak belki ama çalışmalara ara vermedik. Bugün itibariyle alt yapı inşaatında yüzde 68'e ulaştık. Altyapı denilen dolgu aşamasında yüzde 68 kısmı tamamlanmış oldu. Denize toplam 85,5 milyon ton dolgu yapılacak. Şu an 60 milyon tonun üzerine çıkıldı. İkinci etap olan üst yapı için ihale yapılmıştı ve 3 ay önce yer teslimini yapmıştık. Şu an oraya da büyük bir şantiye kuruldu hazırlıklar tamamlandı. Kule tabanından inşaata başlandı. Burada çay bardağı şeklinde bir kule olacak. Şu an orda da yüzde 2 seviyesine ulaştık. Yaklaşık günlük 80 ile 100 bin ton arası altyapı dolgusu devam ediyor. Belirlenen iş takvimine göre de üstyapı çalışmalarımız sürüyor. EVDEN TERLİKLE ÇIKIP UÇAĞA BİNECEĞİZ<br>​<br>​​ Havalimanı inşaatına yakın İkitepe Mahallesi Muhtarı Fahri Turhan, havalimanının bir an önce bitmesini istediğini belirterek, “Mahallemizde bir havalimanı yapılıyor. Bu yüzden çok memnunuz. Evden terlikle çıkıp uçağa binerek İstanbul'a çay içmeye gideceğiz. Daha önce uzaktı. 30 metre derinlikte nasıl dolgu olacak diye merak etmiyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın takibiyle inşallah havalimanımız çok erken bitecek dedi. 'BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM'<br>​<br>​​ Rize-Artvin Havalimanının Rizelilerin özlemle beklediği devasa bir proje olduğunu belirten Yaşar Karaca da, Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıkladığında yapılmasını hayal gibi duyduk. Şu an ise bitme aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rize için bölgemiz için büyük bir kazanım diye konuştu. Sedat Ayarcı ise havalimanı çalışmalarının bir an önce bitmesini heyecanla beklediklerini söyledi. Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı; Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Dünyadaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği bir pist"

İnşaatın üç vardiya şeklinde devam ettiğine dikkati çeken Çeber, "Yaklaşık 400 iş makinesi ile 600-700 işçi kardeşimiz pandemi kurallarına uygun olarak çalışıyor. Toplamda 85,5 milyon ton dolgu yapılıyordu. Yeni 600 dönüm ile 100 milyon tona çıktı. 3 bin metrelik pistimizin dolgusu 2 ay önce bitti. Bütün ağır iş makineleri oturum tamamlansın diye gidiş-gelişlerini orada yapıyor. Pist, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği bir pist." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Çeber, havalimanını Karadeniz Sahil Yolu'na bağlama çalışmalarını başlattıklarını da belirterek, "Karadeniz Sahil Yolu'nu havalimanı yanında yukarı alıyoruz. Altından havalimanına ulaşımı sağlayacak seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Havalimanımızın inşaatına entegre aynı tarihte bitmiş olacak." dedi.

Havalimanında kimlikli kentler kavramına önem verdiklerini kaydeden Çeber, "Havalimanının kentimizi yansıtmasını istedik. Havalimanına üstten bakınca girişi çay yaprağı şeklinde olacak. Havalimanımızın kulesi şekilleniyor ve çay bardağı şeklinde olacak. Son yaptığımız düzenleme ile terminal dış görüntüsünü klasik Doğu Karadeniz ve Rize mimarisini yansıtacak." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 8 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 64 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı Rize-Artvin Havaalanı inşaatında 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınıyor. Dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretilebilinen, toplam ağırlığı 45 ton olan beton x bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile günde 120 bin ton dolgu işlemi yapılıyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işlemi yapılıyor. İşin yüzde 90’lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor. Bugüne kadar ise planlanan dolgusunun 56 milyonu gerçekleştirildi. Kule ve terminal binasının yapımına başlandı <br> <br> Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan Rize-Artvin Havalimanında terminal binası taban dolgusu ise devam ediyor. Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü bir anda yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı. Trabzon Havalimanı’na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirilecek. Aynı zamanda Rize-Artvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlarda yer alacak. Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor Türkiye'nin Ordu-Giresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder