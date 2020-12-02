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Rize-Artvin Havalimanı'nda son durum ne, ne zaman açılacak?

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 85'i tamam: Açılacağı tarih belli oldu

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 85 oranında tamamlandığını bildirdi. Çeber yaptığı açıklamada "Yeni pandemi tedbirleri ile birlikte 2021 yılı temmuz ayında açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı.
Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çeber, yetkililerden bilgi aldı. Çeber, incelemelerinin ardından pandemi sürecinin her şey gibi havalimanı inşaatını da etkilediğini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı dolgusunda zaman zaman 27-28 metre derinlikte deniz dibi akıntılarıyla mücadele edilerek dolgu yapıldığına işaret eden Çeber, çok özel teknikler uygulanarak çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çeber, pandemi sürecinde öncelikle insan sağlığı ve can güvenliğine önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

  • "İnşaat sözleşmesi 2022 yılı sonu itibarıyla yapılmıştı ama biz bu yıl sonunda bitirmeyi hedeflemiştik. Yeni pandemi tedbirleri ile birlikte 2021 yılı temmuz ayında açmayı hedefliyoruz. Şu anda geldiğimiz aşama altyapı inşaatlarında yüzde 85'lerdeyiz. Havalimanı inşaatının yüzde 90'dan fazlası altyapı inşaatı. Bir anlamda dolgu inşaatı. Üzerindeki inşaatlar havalimanı inşaatımızın yüzde 10'unu oluşturuyor. Üstyapı anlamında da yüzde 15'lere geldik."

AA
Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"Yıllık 3 milyon yolcu hedefleniyor"

Havalimanında yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine ulaşmanın hedeflendiğini dile getiren Çeber, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Vali Çeber, son bir yılda 17 büyükelçinin ziyaretlerine geldiğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hepsi bizden direkt uçuşlar talep etmeye başladı. Bunu değerlendirerek havalimanı yanında dolguya müsait 600 dönümlük alanın doldurularak sosyal, kültürel ve tamamen dinlenme amaçlı rekreasyon alanı olmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla iş kapsamına alındı. Yeni alanla birlikte altyapı inşaatımız yüzde 85'den 73'e gerilemiş gibi görünüyor ama bu, bize çok şey kazandıracak bir alan. Bitişinde de bir süre uzatımı olmayacak. Rize ve ülkemiz çok şey kazanmış oldu."

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
FOTOĞRAF 13
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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
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Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor.
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Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.
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'ÇALIŞMALARA ARA VERMEDİK'<br>​<br>​​ Havalimanının sadece Rize ve Artvin için değil ülkemiz içinde önemli bir yatırım olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi:
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“Koronavirüs sürecinde tedbirler alınarak çalışmalarımız devam etti. Personel sayısında biraz azaltma yapılarak yemekhane ve yatakhaneler önlemlere karşı düzenlendi. Bu süreci biraz uzatacak belki ama çalışmalara ara vermedik. Bugün itibariyle alt yapı inşaatında yüzde 68'e ulaştık. Altyapı denilen dolgu aşamasında yüzde 68 kısmı tamamlanmış oldu. Denize toplam 85,5 milyon ton dolgu yapılacak. Şu an 60 milyon tonun üzerine çıkıldı. İkinci etap olan üst yapı için ihale yapılmıştı ve 3 ay önce yer teslimini yapmıştık. Şu an oraya da büyük bir şantiye kuruldu hazırlıklar tamamlandı. Kule tabanından inşaata başlandı. Burada çay bardağı şeklinde bir kule olacak. Şu an orda da yüzde 2 seviyesine ulaştık. Yaklaşık günlük 80 ile 100 bin ton arası altyapı dolgusu devam ediyor. Belirlenen iş takvimine göre de üstyapı çalışmalarımız sürüyor.
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EVDEN TERLİKLE ÇIKIP UÇAĞA BİNECEĞİZ<br>​<br>​​ Havalimanı inşaatına yakın İkitepe Mahallesi Muhtarı Fahri Turhan, havalimanının bir an önce bitmesini istediğini belirterek, “Mahallemizde bir havalimanı yapılıyor. Bu yüzden çok memnunuz. Evden terlikle çıkıp uçağa binerek İstanbul'a çay içmeye gideceğiz. Daha önce uzaktı. 30 metre derinlikte nasıl dolgu olacak diye merak etmiyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın takibiyle inşallah havalimanımız çok erken bitecek dedi.
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'BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM'<br>​<br>​​ Rize-Artvin Havalimanının Rizelilerin özlemle beklediği devasa bir proje olduğunu belirten Yaşar Karaca da, Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıkladığında yapılmasını hayal gibi duyduk. Şu an ise bitme aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rize için bölgemiz için büyük bir kazanım diye konuştu.
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Sedat Ayarcı ise havalimanı çalışmalarının bir an önce bitmesini heyecanla beklediklerini söyledi.
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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı; Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.


"Dünyadaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği bir pist"

İnşaatın üç vardiya şeklinde devam ettiğine dikkati çeken Çeber, "Yaklaşık 400 iş makinesi ile 600-700 işçi kardeşimiz pandemi kurallarına uygun olarak çalışıyor. Toplamda 85,5 milyon ton dolgu yapılıyordu. Yeni 600 dönüm ile 100 milyon tona çıktı. 3 bin metrelik pistimizin dolgusu 2 ay önce bitti. Bütün ağır iş makineleri oturum tamamlansın diye gidiş-gelişlerini orada yapıyor. Pist, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği bir pist." değerlendirmesinde bulundu.

Çeber, havalimanını Karadeniz Sahil Yolu'na bağlama çalışmalarını başlattıklarını da belirterek, "Karadeniz Sahil Yolu'nu havalimanı yanında yukarı alıyoruz. Altından havalimanına ulaşımı sağlayacak seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Havalimanımızın inşaatına entegre aynı tarihte bitmiş olacak." dedi.

Havalimanında kimlikli kentler kavramına önem verdiklerini kaydeden Çeber, "Havalimanının kentimizi yansıtmasını istedik. Havalimanına üstten bakınca girişi çay yaprağı şeklinde olacak. Havalimanımızın kulesi şekilleniyor ve çay bardağı şeklinde olacak. Son yaptığımız düzenleme ile terminal dış görüntüsünü klasik Doğu Karadeniz ve Rize mimarisini yansıtacak." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
FOTOĞRAF 8
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3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 64 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı Rize-Artvin Havaalanı inşaatında 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınıyor.
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Dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretilebilinen, toplam ağırlığı 45 ton olan beton x bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile günde 120 bin ton dolgu işlemi yapılıyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işlemi yapılıyor.
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İşin yüzde 90’lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor. Bugüne kadar ise planlanan dolgusunun 56 milyonu gerçekleştirildi.
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Kule ve terminal binasının yapımına başlandı <br> <br> Üst yapı ihalesi bittikten hemen sonra kule kazıkları çakılan Rize-Artvin Havalimanında terminal binası taban dolgusu ise devam ediyor.
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Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü bir anda yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.
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Trabzon Havalimanı’na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirilecek. Aynı zamanda Rize-Artvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlarda yer alacak.
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Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
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Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Türkiye'nin Ordu-Giresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
FOTOĞRAF 12
Title
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.
Title
Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
Title
'HEDEF 29 EKİM 2020' Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Vali Çeber, Havalimanının inşaatında aralıksız 3 vardiya çalışılıyor. Havalimanı inşaatının yüzde 95’i dolgu inşaatı. Kalanı ise üst yapı inşaatından oluşuyor. Üst yapı inşaatının ihalesi bir ay önce tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Üst yapı için de çalışmalar başlıyor...
Title
Dolgu çalışmalarında yüzde 62 seviyelerine ulaştık. Günlük 120 bin ton dolgu yapılmaya devam ediliyor. Çalışan kamyon sayısı 350 oldu. Üst yapı ile birlikte çalışan iş makinesi sayısı 450’ye yükselecek. Yapılan iş planına göre havalimanını 29 Ekim 2020 tarihine kadar yetiştirmek istiyoruz dedi.
Title
'50 MİLYON TON DOLGU YAPILDI' Rize'nin iklim durumu ve coğrafi şartları nedeniyle inşaatta bazı zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Vali Çeber, Yaptığımız işin dünya çapında mühendislik özellikleri, devasa bir deniz dolgusu, ölçütlerinin büyüklüğü gibi nedenleri üst üste koyduğumuzda sürenin biraz uzayabileceğini değerlendiriyoruz. Ama tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre büyük bir gayretle çalışıyor...
Title
Toplamda yapılacak 85 milyon ton dolgunun 50 milyon tonu yapıldı. Kalan bölüm için günde 120 bin tonla denize dökülmeye devam ediyor. Bu rakam benim Rize’ye geldiğim ilk zamanlar 60 bin ton civarındaydı. İş takvimini güncellemekten dolayı araç ve çalışan sayısı artırıldı...
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Belirtilen tarihte yetişmesi için üstün bir gayret ediliyor. İnşallah kalan yüzde 40’lık bölümü de ön gördüğümüz zamanda da tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi.
Title
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
Title
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
Title
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
Title
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
Title
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı, Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 62'si tamamlandı.


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