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​Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detaylarını anlattı - Son dakika

Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detaylarını anlattı

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye düzenlenen silahlı saldırının detaylarını açıkladı. Çeber, "Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görülmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı" dedi.

DHA
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, silahlı saldırıda şehit oldu.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, silahlı saldırıda şehit oldu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Çeber, saldırıda Verdi'nin şehit olduğunu belirtirken, yaralı 2 polisin durumunun nispeten iyi olduğunu belirti.

Açıklamasında saldırının tayin isteyen bir trafik polisi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çeper, "Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

  • Saldırgan hakkında da bilgi veren Çeper, "Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görülmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi onun da cezasını çekecek. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ediyor

Açıklama yaptığı sırada kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aramasıyla birlikte Vali Çeber açıklamayı sonlandırmak durumunda kaldı.

Emniyet Müdürü'ne saldırının sebebi tayin iddiası
GÜNDEM
Emniyet Müdürü'ne saldırının sebebi tayin iddiası

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
GÜNDEM
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü'nden acı haber: Silahlı saldırı sonrası şehit oldu
FOTOĞRAF 13
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Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.
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İlk gelen bilgilere göre bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu.
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Yaralanan emniyet müdürü Altuğ verdi hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru da yaralandı.
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Saldırıyı gerçekleştiren polisin trafik şubede görevli olduğu ve olayın ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayda yaralanan polislerin, Personel Şube Müdürü ile Koruma Şube Müdürü olduğu bildirildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, Rize Emniyet Müdürü şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor dedi.
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Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.
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1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.
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Altuğ, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.
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Rize Emniyet Müdürü'nden acı haber: Silahlı saldırı sonrası şehit oldu
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu, Personel Daire Başkanı dahil 2 polisi yaraladığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın ardından bir açıklama yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren polisin gözaltına alındığı öğrenildi.
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