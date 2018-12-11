Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detaylarını anlattı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Çeber, saldırıda Verdi'nin şehit olduğunu belirtirken, yaralı 2 polisin durumunun nispeten iyi olduğunu belirti.

Açıklamasında saldırının tayin isteyen bir trafik polisi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çeper, "Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Saldırgan hakkında da bilgi veren Çeper, "Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görülmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi onun da cezasını çekecek. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ediyor

Açıklama yaptığı sırada kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aramasıyla birlikte Vali Çeber açıklamayı sonlandırmak durumunda kaldı.

GÜNDEM Emniyet Müdürü'ne saldırının sebebi tayin iddiası

GÜNDEM Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu