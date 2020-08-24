Rize'de ağustos ayında kar sürprizi

Spor

Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu

Eyüpspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve Galatasaray ile bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.