Rize'de ağustos ayında kar sürprizi

Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.
Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.
Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.
Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.
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