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​Rize'de ağustos ayında kar sürprizi - Rize haberleri

Rize'de ağustos ayında kar sürprizi

Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı. Ağustosta yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Haber Merkezi İHA
2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına kar yağdı.
2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına kar yağdı.

Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.

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