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Gündem Rizede ATV ile 2 dakikalık tur attı 25 bin TLye mal oldu
RİZE

Rize haberleri... ATV ile 2 dakikalık tur attı: 25 bin TL’ye mal oldu

Rize'de ATV ile 2 dakikalık tur attı: 25 bin TL’ye mal oldu

ATV tipi motor almak için Rize’ye oğlunun yanına gelen Artvinli 63 yaşındaki Mehmet Demir, aracı oğlundan teslim aldıktan 2 dakika sonra ehliyetsiz araç kullanmaktan kendisine ceza kesilince "Mutluluğum 2 dakika sürdü" dedi.

Haber Merkezi İHA
ATV kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmeyen Demir hiç çekinmeden çevirmeye girince olan oldu.
ATV kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmeyen Demir hiç çekinmeden çevirmeye girince olan oldu.

Aslen Artvin’in Yusufeli İlçesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Demir, bir miktar parasının üzerine altın hesabı üzerinden borca girerek oğlunun üzerine bir ATV aldı. 18 bin liraya aldığı ATV’nin üzerini kapattı, önüne cam mont etti, arkasına bagaj yaptı, önüne koyduğu cama silecek bile yapmayı unutmadı. 2 bin lirada bunlara harcayınca ATV, Demir’e toplamda 20 bin liraya mal etti. Tüm işlemleri tamamlayan Demir, ATV’yi denemek için üzerine çıkarak oturduğu At Meydanı Mahallesinde bir tur atmak istedi. Yaklaşık 2 dakika süren deneme sürüşünün sonucunda bir anda karşısında polisleri gördü.

ATV kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmeyen Demir hiç çekinmeden çevirmeye girince olan oldu. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL kendisi, ehliyetsiz kullandığı ATV’nin ruhsat sahibi oğlu da 2 bin 500 TL ceza yiyen Demir, ATV’nin borcunu düşünürken tek maaşla cezayı nasıl ödeyeceğini de kara kara düşünmeye başladı.

İHA


Doğduğu günden bugüne ilk kez ayağını yerden kesecek bir taşıtı olduğunu, bunun mutluluğunu da en fazla 2 dakika yaşayabildiğini dile getiren Demir, "63 yaşına geldim. İlk kez ayaklarım aldığım araçla yerden kesildi. Tam iki dakika mutlu oldum sadece. Aldıktan sonra bir deneme yapayım dedim, tam polislerin içine düştüm. Ben ATV’ye ehliyet gerekmez diye biliyordum, gittim oraya indirdiler beni, hemen işlem yaptılar. 2 bin 500 lira ceza yedim. ’Kimin üzerine’ diye sordular, oğlumun üzerine olduğunu söyleyince ’Çağır gelsin alsın, yoksa çekeceğiz’ dediler. Oğlum geldi 2 bin 500 lira da ona ceza kestiler. Ne kadar ’Etmeyin, eylemeyin, bilmiyordum’ diye yalvardımsa da ’Sorsaydın, bizi ilgilendirmez’ dediler. Yapacak bir şey yok, kanun bu, şanssızlık" ifadelerini kullandı.


18 bin liraya alıp modifiyeleri ile 20 bin liraya mal ettiği ATV’yi yediği ceza ile 25 bin liraya almış olan Demir, "18 bin liraya almıştım şuan bana 20 bin lirayı buldu. Bir de yediğimiz cezayı üzerine eklersek, 25 bin lira. Fiyatı 1 arabayı geçti. Ehliyetsiz kullanılıyor diye bunu aldım, yoksa bir araba alırdım. Köye getireceğim onu, orada süreceğim, orada da ehliyet gerekecek. Öyle mutlu olmuştum ki, ilk kez kendi arabama binmiştim. Bundan önce hiç araba sürmemiştim, mutlu oldum ama mutluluğum kursağımda kaldı" dedi.

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