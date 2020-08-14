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RİZE

Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şeyh Camisi avlusunda cuma namazı, sağanak altında eda edildi. Bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazını kılarken, kimileri ise iş yerlerinin önünde namazlarını eda etmeye çalıştı.

Haber Merkezi AA
Bazıları vatandaşların şemsiyelerin altında namazını kıldığı görüldü.
Bazıları vatandaşların şemsiyelerin altında namazını kıldığı görüldü.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şeyh Camisi avlusunda cuma namazı, sağanak altında eda edildi.

Açık havada namaz kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri serip caminin dışında saf tuttu. Öğleden önce başlayan yağmur, namaz sırasında etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

AA

Bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazını kılarken, kimileri ise iş yerlerinin önünde namazlarını eda etmeye çalıştı.

Su birikintilerine rağmen bazı vatandaşların yerlerini değiştirmediği görüldü.

Namaz öncesinde cemaattekilerin saf tutarken, sosyal mesafeye uydukları ve maskelerini taktıkları gözlendi.

Başkentte sağanak altında cuma namazı
FOTOĞRAF 11
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Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
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Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Ankara Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.
Title
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Title
Title
Title
Başkentte sağanak altında cuma namazı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Ankara'da sağanak yağmur altında kılındı.


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