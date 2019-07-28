Gündem Rizede genç kızı darp eden şahıs tutuklandı
RİZE

Rize'de genç kızı darp eden şahıs tutuklandı - Son dakika

Rize'de genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Rize'de, genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Darp görüntüleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
Darp görüntüleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yeri önünde bulunan R.T'nin bir kişi tarafından darbedildiği, soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından şüphelinin B.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, B.G'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklama istemiyle Rize Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itirazda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.

Genç kızı yumrukla bayıltıp tekmeledi
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Genç kızı yumrukla bayıltıp tekmeledi
Rize'de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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