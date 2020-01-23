Gündem Rizede kahramanlara özel karşılama 46 PÖH 98 gün sonra döndü
RİZE

Rize'de kahramanlara özel karşılama: 46 PÖH 98 gün sonra döndü

Barış Pınar Harekatı bölgesindeki görevlerini tamamlayarak kente dönen Rize Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi AA
Rize'de, Suriye'den dönen Özel Harekat polislerine karşılama.
Rize'de, Suriye'den dönen Özel Harekat polislerine karşılama.

Suriye'deki görevlerini başarıyla yerine getiren 46 Özel Harekat polisi, 98 gün sonra Rize'ye döndü.

Konvoy eşliğinde Güneysu ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğüne gelen ekibi, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rifat Özer, İkizdere Belediye Başkanı Cafer Kaymakçı, emniyet müdür yardımcıları, özel harekat polisleri ve aileleri karşıladı.

AA
İlçe emniyet müdürlüğünde toplu fotoğraf çekiminden bir kare.

Emniyet Müdürü Gökduman, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan ekiple gurur duyduklarını belirterek, "Hepinizi tebrik ediyorum. Aileleri burada. Çocuklarımız gittiği gibi de geldiler. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

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