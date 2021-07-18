Rize’de sel felaketi: Acil ihtiyaçlar giderildi

Rize’nin Güneysu ilçesi ile Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelanlar sonrası bölgeye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşların zararı giderilecek

Ulaşım sorununun yaşanmadığını belirten Karaismailoğlu, "Acil ihtiyaçları giderdik. İnşallah bundan sonra da diğer afet öncesi duruma dönmek için de en kısa sürede döneceğimizi ümit ediyorum. O yüzden de yoğun bir çalışma var. Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız önemli bir seferberlik halinde. Olağanüstü bir çalışma var bölgede. Oldukça toparladık ortalığı. İnşallah bundan sonra da kalıcı projelerimizle birlikte yine bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kalıcı projelere hız verildi

Bölge için kalıcı projeler yapacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Artık bundan sonra böyle afet durumlarında bu etkilerin yaşanmaması için kalıcı projeler yapmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte burada çalışmalarımıza hız verdik.

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Artık bundan sonra heyelan olsun diğer başka nedenlerle yaşamış olan sıkıntıları bir daha yaşanmaması için artık kalıcı projeler yapıp, uygulamalarınızı yapacağız. Tabi üzücü bir durum; inşallah bu afet durumunu yaşamamak için bu bölgede arkadaşlarımız buradalar, bizler de buradayız. Ortalığı toparladık.

Elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız burada olacak sürekli. İnşallah hep birlikte bölge insanımızla birlikte kurumlarımızla birlikte devletimizle bu tür afetlerin üstesinden her zaman geldiğimiz gibi burada da çok kısa zamanda geleceğiz ve kalıcı projelerimizi yaparak vatandaşımıza hizmet doğrusunda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu işlerin üstesinden en kısa zamanda geleceğiz" diye konuştu.

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