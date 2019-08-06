Rize'de etkili olan sağanağın ardından heyelan oldu Rize'de selin ardından oluşan heyelan yolu kapattı Rize'de etkili olan şiddetli yağışa bağlı yaşanan heyelan sonucu Rize-Salarha yolu trafiğe kapatıldı. Heyelanın ardından tıkanan Çağlayan Deresi'nin oluşturduğu göletin taşma riski sebebiyle de pazar akşamı sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ı arama çalışmalarına henüz başlanamadı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2019, 10:34 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019, 10:41 AA