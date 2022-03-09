Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

\"O köpek çocuklara da saldırabilirdi\"<br><br>Köpeğin sahibi olan doktorun olayın ardından duyarsız davrandığını ileri süren Sağlık, doktorun özür dileme nezaketinde bulunmadığını söyledi. O köpeğin okulda okuyan çocuklara da saldırabileceğini belirten Sağlık, “Benim çocuklarımda o okulda okuyor. Asiye olayını zaten biliyoruz. Gaziantep'te son dönemde yaşanan korkunç bir olay. O köpek çocuğuma saldırsaydı, nasıl kurtaracaktık? Bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Bu köpek ölüme neden olabilecek bir hayvan. Zaten olay öğrencilerin girmesinden 15 dakika sonra yaşanıyor. Öncesinde yaşansaydı, o köpek çocuklara da zarar verebilirdi\" diye konuştu.