Gündem Rizede yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor
RİZE

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

Rize'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, izinle girdikleri evlerinden eşyalarını boşaltmaya başladı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.
Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.

Camiönü mahallesinde bulunan 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında pazar günü çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu ,Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı teknik incelemede, kolon ve kirişlerde derin çatlaklar oluştuğunu tespit etti. Can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verildi.

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor
FOTOĞRAF 14
Title
Camiönü mahallesinde bulunan 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında pazar günü çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu ,Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Title
Ekipler, yaptığı teknik incelemede, kolon ve kirişlerde derin çatlaklar oluştuğunu tespit etti. Can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verildi.
Title
Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ya da tahsis edilen yurtlara yerleştirildi.
Title
Binanın bulunduğu sokak ise bariyerler ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde de binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.
Title
Bina sakinlerine eşyalarını boşaltmaları için izin verildi. Bina giriş kapısındaki mühür sökülürken, polis de giren ve çıkanları kayıt altına aldı.
Title
Vatandaşlardan kimi bazı özel eşyalarını alırken, kimi tüm eşyalarını çıkarmaya çalıştı.
Title
Dairesini boşaltan Hayrullah Tibet, Kolonların patladığını duyduk, tedbir amaçlı boşaltıyoruz. Şimdi özel eşyalarımızı almaya başladık sonrasında da büyük eşyaları taşıyacağız dedi.
Title
Gönül Sevim de Çok üzgünüz ama inşallah kazasız belasız bu duruma atlatacağız. Yetkililer izin verdiler, eşyalarımızı çıkarmaya başladık. Hızlıca binamızı tahliye edeceğiz diye konuştu.
Title
Çay Apartmanı Yöneticisi Gökhan Sarı ise ,Taşıyıcı kolonlarımız çatladığı için binamıza tahliye kararı alındı. Bina mühürlenmişti, tehlike devam ediyor ancak vatandaşların eşyalarını alabilmeleri için mühür açıldı, hızlıca eşyaların tahliyesini yapmayı amaçlıyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor
Rize'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, izinle girdikleri evlerinden eşyalarını boşaltmaya başladı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.


Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ya da tahsis edilen yurtlara yerleştirildi. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerler ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde de binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

Eşyalarını boşaltıyorlar

Bina sakinlerine eşyalarını boşaltmaları için izin verildi. Bina giriş kapısındaki mühür sökülürken, polis de giren ve çıkanları kayıt altına aldı. Vatandaşlardan kimi bazı özel eşyalarını alırken, kimi tüm eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

Dairesini boşaltan Hayrullah Tibet, "Kolonların patladığını duyduk, tedbir amaçlı boşaltıyoruz. Şimdi özel eşyalarımızı almaya başladık sonrasında da büyük eşyaları taşıyacağız" dedi.

Apartmanın kolonları çatladı.

Mühürü açtılar

Gönül Sevim de "Çok üzgünüz ama inşallah kazasız belasız bu duruma atlatacağız. Yetkililer izin verdiler, eşyalarımızı çıkarmaya başladık. Hızlıca binamızı tahliye edeceğiz" diye konuştu.

Çay Apartmanı Yöneticisi Gökhan Sarı ise ,"Taşıyıcı kolonlarımız çatladığı için binamıza tahliye kararı alındı. Bina mühürlenmişti, tehlike devam ediyor ancak vatandaşların eşyalarını alabilmeleri için mühür açıldı, hızlıca eşyaların tahliyesini yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözler saat 19.00da

Gözler saat 19.00'da

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kritik toplantıya başladı.
İki banka daha katıldı

İki banka daha katıldı

​Ziraat ve Vakıf Katılım da paket açıkladı.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

​EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmenden rahatsız oldu.
Korku filmi gibi

Korku filmi gibi

​Dünya tarihi günler yaşıyor.
Görülmemiş vurgun!

Görülmemiş vurgun!

Koronavirüs test kiti satıp milyonlar kazandı
Sevindiren yağış

Sevindiren yağış

#EvdeKal'mak için bir nedenimiz daha var.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

Karantinada bulunan Albayrak'tan ilk açıklama.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Vaka yok

Vaka yok

Bakan Gül cezaevleriyle ilgili iddialara son noktayı koydu.
Türkiye evde<br>kahramanlar dağda

Türkiye evde
kahramanlar dağda

​Evimizde huzurla oturalım diye destan yazıyorlar.
Özel bankalar da!

Özel bankalar da!

Kamu harekete geçti Albayrak mesajı verdi.
Sıranın ucu<br> bucağı görünmüyor

Sıranın ucu
bucağı görünmüyor

Saatler kısalınca koronavirüs yasaklarını çiğnediler.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​Korona mağdurlarına destek ödemesi yapılacak.
Katar 150 milyon<br>dolar gönderecek

Katar 150 milyon
dolar gönderecek

Abluka altındaki Gazze'de ilk vaka tespit edilmişti.
Ölü sayısında<br>rekor artış

Ölü sayısında
rekor artış

​Sağlık sistemi çöken İspanya'da kayıplar hızla artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.