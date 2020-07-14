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Gündem Rizedeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi
RİZE

Rize haberleri: Son dakika gelişmesine göre selde can kaybı arttı

Rize'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi

Şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı Rize'den acı haberler geliyor. Madenli beldesinde Ali Uzun'un cesedinin toprak altından çıkarılmasının ardından, Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün de müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Rize'de şiddetli yağış ve sel sonrası can kaybı ikiye yükseldi.
Rize'de şiddetli yağış ve sel sonrası can kaybı ikiye yükseldi.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: 12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: 12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlatmış, ekipler Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkarmıştı.

Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
FOTOĞRAF 27
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Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olduğu için cazip bir turizm merkezi olan Ağaran Şelalesi, dün sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağışın ardından taştı.
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Şelalenin taşmasının ardından bölgedeki araç yolu ulaşıma kapandı.
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Bölgedeki turizm tesislerin herhangi bir tehlike altında olmadığı öğrenildi.
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Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
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Alandaki işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, bu anları kaydederken, Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı dedi.
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Öte yandan, bölgedeki Şairler Deresi de yağmurun etkisi ile dere yatağına sığmayarak taştı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Trabzon, Rize ve Artvin’de son 24 saatte metrekareye düşen 130 kilogram dolayında yağış sel ve heyelanlara yol açtı.
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Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Title
Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alan, turistlerin de ziyaret ettiği Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı.


Rize'de sel sularını izleyen vatandaş gözden kayboldu: Korku dolu anlar kamerada
OYNAT
Rize'de sel sularını izleyen vatandaş gözden kayboldu: Korku dolu anlar kamerada
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Çayeli Maden köyünde bir vatandaş, sel sularını izlerken eşinin uyarısıyla olduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yoğun yağış altında sel sularını izleyen köylü, eşinin uyarısıyla olduğu yerden uzaklaşıyor. Kısa süre sonra eşini göremeyen kadının yürek burkan feryadı duyuluyor.

Rize'de korkutan görüntü: Ağaran Şelalesi taştı
OYNAT 00:00
Rize'de korkutan görüntü: Ağaran Şelalesi taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.


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