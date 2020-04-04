Gündem Rizeli Sena Biz Bize Yeteriz Türkiyem dedi 3 buzağısını bağışladı
RİZE

Rizeli Sena 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi: 3 buzağısını bağışladı

‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına duygulandıran destek Rize’den geldi. Keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla sembolleşen 15 yaşındaki Rizeli Hamdu Sena Bilgin, 3 buzağısını bağışladı. Baba Bilgin, kızı Sena’nın yaptığından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beslediği buzağıları destek için satışa çıkaran Hamdu Sena Bilgin, kampanyaya sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Beslediği buzağıları destek için satışa çıkaran Hamdu Sena Bilgin, kampanyaya sahip çıkılması çağrısında bulundu.

15 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için 3 buzağı bağışladı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için ailesinden izin istedi. Baba Atilla Bilgin, kızına destek ve izin verdi.

Hamdu Sena Bilgin bu fotoğrafıyla tüm Türkiye’nin kalbinde taht kurmuştu. Genç kıza “Rizeli Heidi” benzetmesi yapılmıştı.

KAMPANYAYA SAHİP ÇIKIN

Hamdu Sena, kendi baktığı 3 buzağıyı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Heidi'si "Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'BizbizeyeterizTürkiyem' kampanyasına 3 buzağımı satarak destek veriyorum." ifadelerini kullanarak herkesin kampanyaya sahip çıkmasını istedi.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

  • Baba Atilla Bilgin, kızı Hamdu Sena'nın bu fikir ile gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler de bu vatanın evlatları olarak bu zor günlerden geçerken devletimiz için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Birlikte bu işi başaracağımızı biliyoruz. Bu nedenle kızımın yaptığı davranış beni fazlasıyla duygulandırdı. Herkesin dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz." dedi.

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