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ŞANLIURFA

Roketlerin düştüğü Ceylanpınar fidanla buluştu​

Roketlerin düştüğü Ceylanpınar fidanla buluştu

Suriye’nin Resulayn kentini işgal eden PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı öncesi belli aralıklarla roketli saldırılar gerçekleştirdiği Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattı, yüzlerce fidanla buluştu.

Haber Merkezi İHA
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Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluştu.

Roketlerin düştüğü arazilerde fidanlar boy gösterecek

Barış Pınarı Harekatı öncesi PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Resulayn kentinden sürekli roketli saldırılar gerçekleştirdiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattına da yüzlerce fidan dikildi. Ellerine kazma, kürek ve fidanlarını alan yüzlerce vatandaş, güven ve huzurun sağlandığı sınır hattına akın etti. Dikenli tellerin hemen yanı başında, sınırın sıfır noktasında fidanları toprakla buluşturan vatandaşlar, büyük bir mutluluk içerisinde can suyunu verdi.

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Sınırda artık fidanlar yeşerecek

Çevre ve Orman Derneği Başkanı Rıdvan Söylemez, “Daha önce terörün kol gezdiği yerlere bu gün fidanlar dikiliyor. Artık fidanlar yeşerecek. Bugün Ceylanpınarlılar teröre geçit verilmeyeceğini Suriye sınırının sıfır noktasında fidan dikerek gösterdiler. Artık bu memlekette terör kol gezemeyecek. Artık bu memlekette çocuklar terör örgütleri yüzünden ağlamayacak. Suriye sınırındaki memleketlerde anneler ağlamayacak” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürü Cemal Evrin, “Sınır hattında fidanlarımızı dikiyoruz. Sağ olsun Çevre ve Orman Derneği genel başkanımız da geldiler ve bu konuda bize yardımcı oldular” ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar Park ve Bahçeler sorumlusu Halil Yetik ise “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu organizasyonu hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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