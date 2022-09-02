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ANKARA

Roman mahallelerine Genç Ofisler geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik 2022-2030 yıllarını kapsayacak yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hedefleri belirlendi. 6 farklı alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roman mahallelerine Genç Ofisler geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik 2022-2030 yıllarını kapsayacak yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hedefleri belirlendi. Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Bakanlık tarafından yapılan çalıştaylar sonucunda, Romanların talepleri doğrultusunda belirlenen hedeflerden bazıları şöyle: Roman vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek.

İŞ BULMALARINA YARDIM EDİLECEK

Gençlerin boş vakitlerinde hobi edinmeleri ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için genç ofisler kurularak, destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla haberdar olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Romanların iş arama süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Roman çocuk ve gençlerin milli bilinç ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek.

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