Gündem Romanyadan gelen yolcu otobüsünün bagajında ele geçirildi
EDİRNE

Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında ele geçirildi - Edirne haberleri

Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında ele geçirildi

Romanya'dan gelen yolcu otobüsünde Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi. Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Otobüsün bagajından çıkan Terrier cinsi yavru köpekler.
Otobüsün bagajından çıkan Terrier cinsi yavru köpekler.

Romanya'dan İstanbul'a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüste, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine arama yapıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, otobüsün bagajında 4 hayvan taşıma çantası içinde, yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi.

AA

Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kutu içinde uyutulmuş halde 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi
GÜNDEM
Kapıkule Sınır Kapısı'nda kutu içinde uyutulmuş halde 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi

Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan rutin kontrolde karton kutularda köpek yavruları tespit edildi.
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Terrier cinsi 14 köpek, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.
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HAYTAP Temsilcisi Metin Gülhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini söyledi.
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Gümrük muhafaza ekiplerinin bir otomobilde karton kutuların içinde uyutulmuş 14 köpek yavrusunu yakaladığını belirten Gülhan, 4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 'terrier' cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. diye konuştu.
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HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yaptıklarını, köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamalarından sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendirileceğini dile getiren Gülhan, Artık bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can, daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Hayvanların satışının yapılmasını da istemiyoruz. dedi.
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Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobildeki karton kutularda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen "terrier" cinsi 14 köpek yavrusu bulundu.
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