Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerinin bir otomobilde karton kutuların içinde uyutulmuş 14 köpek yavrusunu yakaladığını belirten Gülhan, 4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 'terrier' cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. diye konuştu.