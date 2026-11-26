SİLAHLARLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER
Belgeselin İstanbul’da çekilen bölümünde yüzleri maskeli çete üyeleri, Alman gazetecilerle bir araya gelerek ellerindeki silahlarla röportaj verdi. Görüntülerin 23 Kasım’da sanal medya platformlarında paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada görüntülerdeki kişilerin kimlikleri tespit edildi. Suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
EVLERİNDEN SİLAH VE BİLGİSAYAR ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 28 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayara da el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.
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