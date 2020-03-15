Rota dışı Alanya'ya demirlen yolcu gemisi bu akşam Mısır'a gidecek

Hayat

Her kitap merakıma açılan pencere oldu

Yakınlarda Osmanlı kültür tarihini aydınlatan iki kitap yayınlayan Prof. Dr. Mertol Tulum 55 yıldır süren tarihî metin çalışmaları esnasında sayısını bilmediği kadar çok elyazması görüp yüzlercesini baştanbaşa okuduğunu, okuduğu her kitabın da merakına açılan bir pencere olduğunu söylüyor.