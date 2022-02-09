RTÜK duyurdu: Ayşenur Arslan'ın skandal açıklamalarına inceleme

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı. Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuştu.

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RTÜK DUYURDU: İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, açıklamalara ilişkin yaptığı duyuruda, yaşanan skandal için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin açıklamasında, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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