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ANKARA

RTÜK duyurdu: Ayşenur Arslan'ın skandal açıklamalarına inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik 'illegal ve suikastçı bir örgüt' şeklindeki skandal sözleri için inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
RTÜK duyurdu: Ayşenur Arslanın skandal Türk Mukavemet Teşkilatı açıklamalarına inceleme
Ayşenur Arslan

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı. Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuştu.

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RTÜK DUYURDU: İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, açıklamalara ilişkin yaptığı duyuruda, yaşanan skandal için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin açıklamasında, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
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Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
OYNAT 00:20
Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi.
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Ayşenur Arslan'ın skandal açıklamalarına inceleme.

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