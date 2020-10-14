Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem RTÜK, MHP lideri Bahçeliye yönelik sözler nedeniyle Halk TVye para cezası verdi
POLİTİKA

RTÜK, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik sözler nedeniyle Halk TV'ye para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, Halk TV'deki bir canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik sözler dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

  • Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programı değerlendiren Üst Kurul, yayın konuğunun ifadelerini inceledi.

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, konuğun canlı yayında sarf ettiği "Ankara'nın Tabipler Odası, dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece, diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?" şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti.

RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı: Spotify 72 saate lisans başvurusu yapmazsa hakkında suç duyurusunda bulunulacak
TEKNOLOJİ
RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı: Spotify 72 saate lisans başvurusu yapmazsa hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Para cezası uygulanmasına karar verildi

Yayında geçen argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere yönelik ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yayıncı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde yer alan, "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiğini belirledi.

RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı
HAYAT
RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarına ilişkin iddialarına yanıt: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı

RTÜK, 'Esra Erol’ programına para cezası uyguladı
GÜNDEM
RTÜK, 'Esra Erol’ programına para cezası uyguladı
Abone Ol Google News
PKKya üst düzey darbe

PKK'ya üst düzey darbe

​MİT'in istihbaratı ile nokta operasyonu.
Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

​Üç gün art arda gördüler ama abi türlü yakalayamadılar.
Bir kıvılcımla başlayan afetler

Bir kıvılcımla başlayan afetler

​İstanbul ve unutulmayan yangınları...

​Anayasa Mahkemesi'nden son dakika 'Işıklar yanıyor' paylaşımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.