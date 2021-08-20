Gündem RTÜKten "ABden 3,6 milyon avro fon alınacak" haberlerine yalanlama
POLİTİKA

RTÜK'ten "AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak" haberlerine yalanlama

RTÜK, AB'den 3,6 milyon avro fon alacaklarına dair iddiaları yalanladı. İlgili haberlerde bahsedilen projenin de AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığı belirtilerek, "AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonlarıyla, belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili kuruluşların iç politikaları dizayn için medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması aymazlıktır" denildi.

Haber Merkezi AA
RTÜKten ABden 3,6 milyon avro fon alınacak haberlerine yalanlama
RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "AB'den 3,6 milyon avro fon alınacağı" iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahse konu projenin de AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığını bildirdi.

RTÜK İDDİALARI YALANLADI

Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulanan açıklamada, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" bilgisine yer verildi.

BİR SÜRE ÖNCE ASKIYA ALINDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır. Haberlerde geçen rakamın yarısı zaten Konseyin kendi masrafları için ayrılacakken, Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkur projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dahil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı.

"EN BASİT TABİRLE AYMAZLIKTIR"

Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması, en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."

ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
DÜNYA
ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı

Fahrettin Altun'dan yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına: Beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz
GÜNDEM
Fahrettin Altun'dan yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına: Beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
NATOdan Türkiyeye teşekkür

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Afganistan açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.