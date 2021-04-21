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POLİTİKA

RTÜK'ten CHP'li Altay’ın açıklamaları ile ilgili inceleme

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir televizyon kanalındaki "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez" açıklaması nedeniyle ilgili yayın hakkında inceleme başlattı.

Haber Merkezi İHA
RTÜKten CHPli Altay’ın açıklamaları ile ilgili inceleme
6112 sayılı Kanun’un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatıldı.

Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında CHP zihniyetini açığa vurmuş, merhum Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatıp "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez" demişti.

İnceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Altay’ın açıklamaları üzerine inceleme başlattı.

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun’un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, 'Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullandı.
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